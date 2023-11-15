"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل الصفقة المحتملة بين المقاومة وإسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن المناقشة التي تُجرى حاليًا بشأن تفاصيل صفقة تبادل أسرى تشمل الصفقة المحتملة أن تطلق الفصائل الفلسطينية في المقابل العشرات من النساء والأطفال الإسرائيليين؛ وذلك نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن الصفقة المحتملة تشمل التوصل إلى هدنة مدتها من 3 إلى 5 أيام مع تزويد المنشآت الطبية في غزة بالوقود اللازم.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن الصفقة المحتملة تشمل الالتزام بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل يوميًا من مصر لقطاع غزة إلى 200 شاحنة.

وهناك مناقشة تُجرى حاليا بشأن تفاصيل صفقة تبادل أسرى تنص على إطلاق سراح 100 فلسطينية ومعهن عدد من الأطفال.

كان رئيس الشاباك "رونين بار"، وصل أمس إلى القاهرة وأجرى مباحثات مع مسئولين مصريين، اقتصرت على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وملف تبادل الأسرى.