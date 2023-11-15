"القاهرة الإخبارية": مناقشات حول صفقة تبادل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وأطفال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن هناك مناقشة تُجرى حاليًا بشأن تفاصيل صفقة تبادل أسرى تنص على إطلاق سراح 100 فلسطينية ومعهن عدد من الأطفال؛ وذلك نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

كان رئيس الشاباك “رونين بار”، وصل أمس إلى القاهرة وأجري مباحثات مع مسئولين مصريين اقتصرت على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وملف تبادل الأسرى.

واجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي، أمس، بالتزامن مع استمرار مفاوضات تبادل المحتجزين، وفق ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أكدت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، أن ما يفهم إعلاميًا من التصريحات الإسرائيلية، أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح محتجزات لدى المقاومة مقابل الإفراج عن عناصر من المقاومة لدى إسرائيل.