الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير غطاس: إسرائيل ستتصرف بشكل جنونى بالأسابيع المقبلة بعد خسارتها فى الحرب

غزة
غزة

 كشف الدكتور سمير غطاس، مدير منتدي الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لـمجمع الشفاء الطبي، مؤكدًا أن إسرائيل زعمت وجود أنفاق تتواجد بها الرهائن التي أسرتها المقاومة الفلسطينية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن إسرائيل أطلقت صواريخ "rx" على المواطنين، وهذ الصواريخ لا تنفجر وتحمل شرائح معدنية تخترق أجساد المدنيين في محيط مستشفى الشفاء، وتم استخدامها مطلع الأسبوع الماضي. 

وتابع أن إسرائيل استخدمت لواءين متخصصين في العمل بقتال المدن وحرب العصابات في الهجوم على مستشفى الشفاء، منوها أن قوات الاحتلال وجدت  كلاشينات فقط وهي أسلحة فردية لا تتعدى 50 قطعة، وقد تكون إسرائيل هي من دستها في المستشفى لحفظ ماء وجهها أمام المواطنين.

 وأكد أن إسرائيل فقدت صورة النصر الواضحة، ومحاصرة مجمع الشفاء مستمرة حتى الآن، بمزاعم وجود غرفة قيادة عمليات حماس في أنفاق أسفل 3 مستشفيات من بينها (الشفاء)، معلقا: الجنود دخلوا غرفة الإنعاش بعد اقتحام المستشفى.

بايدن خسر 5 ولايات كانت تؤيده في الانتخابات الأمريكية

وأوضح أن أمريكا تدعم إسرائيل عسكريا بالأسلحة بمزاعم حقها في الدفاع عن نفسها، وأن الإدارة الأمريكية تشهد خلافات وانقسامات ومشكلات بسبب دعم بايدن لتل أبيب في مجازر قطاع غزة، وبايدن خسر 5 ولايات كانت تؤيده في الانتخابات الأمريكية العام المقبل، وإسرائيل ستتصرف بشكل جنوني خلال أسبوعين لـ 3 أسابيع مقبلة بعد إخفاقاتها في الحرب.

سمير غطاس إسرائيل ستتصرف بشكل جنوني إخفاقاتها الحرب

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