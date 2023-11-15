بايدن لنظيره الصينى: علينا العمل معًا فى قضايا الذكاء الاصطناعى والتغير المناخى

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الصيني شي جين بينج، على العمل سويا في قضايا الذكاء الاصطناعي، وكذلك مواجهة تحديات المناخ؛ حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي، أكد أنه لا بديل عن اللقاءات المباشرة، ولطالما كانت لقاءاتنا مثمرة ومفيدة، مشيرًا إلى أنه يجب ضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع.

في المقابل، قال الرئيس الصيني شي جين بينج لنظيره الأمريكي، إننا نتحمل مسئولية كبيرة أمام العالم والتاريخ، وعلينا أن نرتقي فوق الخلافات.

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حيث أكدت شبكة تليفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن"، الوصول، لافتة إلى أن الرئيس شي من المقرر أن يعقد قمة مع نظيره بايدن، ويحضر الاجتماع الـ30 للقادة الاقتصاديين لـ أوبك.