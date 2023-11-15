الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بايدن لنظيره الصينى: علينا العمل معًا فى قضايا الذكاء الاصطناعى والتغير المناخى

بايدن مع نظيره الصيني
بايدن مع نظيره الصيني

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الصيني شي جين بينج، على العمل سويا في قضايا الذكاء الاصطناعي، وكذلك مواجهة تحديات المناخ؛ حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي، أكد أنه لا بديل عن اللقاءات المباشرة، ولطالما كانت لقاءاتنا مثمرة ومفيدة، مشيرًا إلى أنه يجب ضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع.

في المقابل، قال الرئيس الصيني شي جين بينج لنظيره الأمريكي، إننا نتحمل مسئولية كبيرة أمام العالم والتاريخ، وعلينا أن نرتقي فوق الخلافات.

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حيث أكدت شبكة تليفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن"، الوصول، لافتة إلى أن الرئيس شي من المقرر أن يعقد قمة مع نظيره بايدن، ويحضر الاجتماع الـ30 للقادة الاقتصاديين لـ أوبك.

القاهرة الإخبارية الرئيس الامريكي الرئيس الصيني الذكاء الاصطناعي تحديات المناخ

مواد متعلقة

الاحتلال يطلق قنابل الفسفور فى بيت لاهيا شمال القطاع

طارق فهمى: الجهود المصرية تعمل على حل الدولتين والاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين

"الصحة الفلسطينية" تنفى مزاعم الاحتلال وجود أسلحة داخل مجمع الشفاء بغزة

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل الصفقة المحتملة بين المقاومة وإسرائيل

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل تصويت البرلمان البريطانى عن وقف إطلاق النار بغزة

"القاهرة الإخبارية": مناقشات حول صفقة تبادل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وأطفال

محمد عبدالرحمن: العسكرية الإسرائيلية قهرت الحياة وهزمت مجمع الشفاء الطبى

القاهرة الإخبارية: قذائف كالبرق.. لقطات من القصف الإسرائيلى على غزة

الأكثر قراءة

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

"حماس" تعلن خسائر الاحتلال فى كل محاور التوغل بغزة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"الحمد لله".. هنا الزاهد تعلن انفصالها عن الفنان أحمد فهمى

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء