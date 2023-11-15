الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو فهمى يعلق على أزمة بيومى فؤاد ومحمد سلام وسبب انتقاد الجمهور

بيومي فؤاد ومحمد
بيومي فؤاد ومحمد سلام

علق عمرو فهمي، رسام الكاريكاتير، على أزمة الفنان بيومي فؤاد، مع زميله الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة بمسرحية "زواج اصطناعي"، بسبب الأحداث في غزة.

وقال خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن بعض النجوم وظفوا حفلاتهم في خدمة القضية الفلسطينية مثل ويجز، بعد أن قام برفع العلم الفلسطيني، ولكنها تعود لقدرة الفنان نفسه.

وأكد أن البعض لديه التزامات خاصة العمال ولذا يجب ألا يتوقف عملهم، ولكن بدون عمل تركيز عليها بشكل مبالغ، مشيرًا إلى أن الفنان بيومي فؤاد، خرج على المسرح وتحدث عن زميله وقال له "لا تزايد على الفن"، مؤكدًا أن ما زاد الأمر سوءًا هو كلامه عن زميله فقد كان "بيومي فؤاد"، جادًا في كلمته، كما أنه هو الوحيد الذي تحدث وزملاؤه التزموا الصمت.

سبب هجوم الجمهور على بيومي فؤاد

وتابع: "زميلك اعتذر ولم يذكر اسمك أو اسم أي فنان، وتحدث في مصر فلا تأتي خارج الوطن وتنتقده أمام جمهور ليس مصريًا، وهذا ما استفز الشعب المصري، لأن الشعب المصري لديه شهامة ولديه خاصية الانتقام عندما يشعر بمظلومية لشخص ما". 

عمرو فهمى محمد سلام هجوم الجمهور مسرحية زواج اصطناعى بيومي فؤاد

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