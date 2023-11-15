بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس اجتماع الأربعاء بوادي النطرون

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل اجتماع الأربعاء من مركز لوجوس، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر، للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.

ومن المقرر أن يلقي قداسته العظة الأسبوعية وسلسلة التأملات في صلوات القداس الإلهي، عقب بدء الاجتماع وانتهاء صلوات العشية.

وتبث القنوات الفضائية المسيحية، والمركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي،فعاليات العظة الأسبوعية، اليوم الأربعاء، لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



في سياق متصل كان قد دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، مؤخرًا كنيسة السيدة العذراء بحي روض الفرج، بشبرا، التابعة لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، وذلك بعد انتهاء عمليات التجديد التي أجريت فيها، وبالتزامن مع اليوبيل الماسي لها (ذكرى مرور 75 سنة على تأسيسها).



وأزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، والتُقطت له صور تذكارية أمام اللوحة ومعه وإلى جواره الأنبا مكاري الآباء الأساقفة المشاركون في الصلوات، وكهنة الكنيسة.



توجه بعدها موكب قداسة البابا إلى داخل الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة وهم يرتلون لحن استقبال الأب البطريرك "إفلوجيمينوس"، وسط زغاريد وكلمات ترحيب من شعب الكنيسة بأبيهم.



وصلى قداسته والآباء الأساقفة الستة المشاركين في الصلوات، صلاة البخور الثالث للتدشين، حيث تم تدشين المذبح الرئيس بالكنيسة على اسم القديسة العذراء مريم، والمذبح القبلي على اسم الشهيدين موريس وڤيرينا والكتيبة الطيبية، والمذبح البحري على اسم القديس تكلا هيمانوت الحبشي.



كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة من أعضاء اللجنة الطبية المركزية، التابعة للمقر البابوي، وأسرهم، حيث عرضوا على قداسته ما قامت به اللجنة لخدمة المرضى في الفترة السابقة.



رحب بهم قداسة البابا وشكرهم على جهودهم المخلصة وخدماتهم الجليلة التي يقدمونها للمرضى من خلال عملهم باللجنة، كما ألقى عليهم كلمة روحية وأجاب على أسئلتهم.