مجلس الأمن يصوّت اليوم على مسودة قرار لتأمين ممرات بشكل فوري وممتد فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها الآن، بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم على مسودة قرار لتأمين ممرات بشكل عاجل وممتد في قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وكان مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أكد في إحاطة له، أنه يجب ضمان التحرك الآمن للمدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى ضرورة إتاحة استخدام معبر كرم أبوسالم لإدخال المساعدات للقطاع.

ودعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إلى السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون عراقيل، مضيفًا: "نحث على السماح لسكان شمال غزة النازحين العودة إلى منازلهم".