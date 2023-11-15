الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بحلول منتصف أسبوع تجديد البيعة

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بحلول منتصف أسبوع تجديد البيعة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية مستوحاة من صلوات أحد قديسي الكنيسة الأولى قالت خلالها: "أيّها الرّب يسوع، يا إلهي، لقد انحدرتَ لتحملني على كتفيك، أنا الخروف الضال ووضعتني "في مَراعٍ نَضيرةٍ". 

الارتواء

لقد أرويتني من مياه العقيدة الحقيقيّة بواسطة رعاتك الّذين كنت أنت نفسك راعيهم قبل أن توكل إليهم قطيعك.. والآن، يا ربّ، لقد دعوتني.. لخدمة رسلك؛ بأيّ تدبير من عنايتك؟ أنا أجهل ذلك؛ أنت وحدك تعرفه.

لكن، يا ربّ، خفِّف الحِمل الثقيل النّاتج عن خطاياي الّتي أهانتك كثيرًا؛ طَهِّر نفسي وقلبي "إِلى سُبُلِ البِر اهْدني"  كسراج يضيئني. اجعلني أقول كلمتك بجرأة؛ وليُعطِني لسانُ نارِ روحِك لسانًا حُرًّا تمامًا، وليجعلني منتبهًا دائمًا لحضورك.

يا ربّ، كُن راعيَّ، وكُن معي راعيًا لخرافك، لكيلا يجعلني قلبي أحيد يمنةً أو يسرةً. ليرشدني روحك الصالح في الطريق المستقيم لكي أتمّم أعمالي وفقًا لإرادتك – إلى النهاية.

من جهة اخرى، ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أنه تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أقيم اللقاء الأول لشرح مشروع "شبابنا 2030"، بكنائس الإيبارشية.

وتم شرح مشروع "شبابنا 2030"، لمناطق طوه، ونزلة غطاس، وعزبة مهني، حيث تم إطلاق برنامج مشروع "شبابنا 2030"، الذي يتميز ببرنامج التكوين المتكامل (الطفل، والشباب، والأسرة).

كما منح نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الدرجة الإنجيلية للأخ مايكل صبحي الفرنسيسكاني، وذلك بدير القديس كيرلس السكندري (المعهد الفرنسيسكاني الشرقي)، بالجيزة.

شارك في الاحتفال عدد كبير من الآباء الكهنة، والإخوة الرهبان، حيث ساد القداس الإلهي الجو الرهباني الأخوي، وبهذه المناسبة، يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة للأخ مايكل صبحي الفرنسيسكاني، كما يتمنى له رسالة مقدسة.

شيحان الانبا جورج شيحان الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية المطران جورج شيحان

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