نيافة الأنبا بيشوي يرأس اجتماع مجمع الكهنة في أسوان

عقد مجمع كهنة إيبارشية أسوان وكوم امبو وإدفو، اجتماعهم الدوري في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا بيشوي أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته بعنوان "الكاهن شعلة منتشلة من النار"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما حث نيافته على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأيضًا هنأ الآباء الذين تحل ذكرى سيامتهم في هذه الأيام.

وعقد مجمع كهنة بورسعيد، اجتماعهم الدوري في كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة بورسعيد، بحضور نيافة الأنبا تادرس مطران الإيبارشية.

التدبير الداخلي في حياة الكاهن

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته بعنوان "التدبير الداخلي في حياة الكاهن"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما هنأ مجمع الآباء الكهنة نيافته بعيد تجليسه أسقفًا على الإيبارشية الـ ٤٧.

هذا واحتفلت إيبارشية سيدني اليوم الأحد بسيامة كاهن جديد للخدمة بالإيبارشية بيد أسقفها نيافة الأنبا دانييل.

وتولى نيافته خدمة القداس الإلهي أمس الأحد في كنيسة القديسين بربارة ويوليانة والأنبا نوفير السائح بمنطقة Campbelltown بسيدني، وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة الشماس عادل سليمان كاهنًا باسم القس بيشوي للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في صلوات القداس والسيامة أصحاب النيافة الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة والأنبا أغاثون أسقف البرازيل والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة بسيدني.

هذا ومن المقرر أن يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير القديس الأنبا شنودة بسيدني.

كما صلى نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف مطاي القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء ورؤساء الملائكة والآباء السواح في عزبة نجيب التابعة للإيبارشية، وذلك للمرة الأولى بعد إعادة افتتاحها، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٤٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.