أبرزها الزراعة والتجارة.. خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى جذبًا للعمالة خلال 2023

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى جذبًا للمشتغلين خلال الربع الثالث لعام 2023، التى انعكست على ارتفاع عدد المشتغلين إلى 29.693 مليون فرد خلال الربع الثالث من العام الحالى، بينما كان 28.800 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 3.1٪.

الأنشطة الأعلى جذبًا للعمالة

1. حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.276 مليون مشتغل (4.344 مليون ذكور، 932 ألف إناث) بنسبة 17.8٪ من إجمالي المشتغلين محتلًا المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

2. بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.712 مليون مشتغل (3.956 مليون ذكور، 756 ألف إناث) بنسبة 15.9٪ من اجمالي المشتغلين.

3. كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 4.188 مليون مشتغل (4.160 مليون ذكور، 28 ألف إناث) بنسبة 14.1٪ من إجمالي المشتغلين.

4. بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.906 مليون مشتغل (3.532 مليون ذكور، 374 ألف إناث) بنسبة 13.2٪ من اجمالي المشتغلين.

5. بلغ عـدد المشـتغـلين في نشاط النقـل والتـخزين 2.694 ملـيون مشتـغل (2.664 مليـون ذكور، 30 ألف إناث) بنسبة 9.1٪ من إجمالي المشتغلين.

ارتفاع عدد المشتغلين

كان جهاز الإحصاء، قد أعلن ارتفاع عدد المشتغلين بأجر نقدي لـ 21.352 مليون مشتغل (18.148 مليون ذكور، 3.204 مليون إناث) بنسبة 71.9٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 72.8٪ في الربع السابق، مقابل 74.4٪ في الربع المماثل من العام السابق، كما عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 960 ألف مشتغل (914 ألف مشتغل ذكور، 46 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.2٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3.0٪ في الربع السابق مقــابل 3.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

2.2 مليون متعطل عن العمل

فيما سجل عدد المتعطلين 2.263 مليون متعطل بنسبة 7.1٪ من إجمالي قوة العمل (1.254 مليون ذكور، 1.009 مليون إناث) خلال الربع الثالث من عام 2023 مقابـل 2.169 مليون متعطل عن الربع السابق بارتفاع قـدره (94) ألف متعطل بنسبة 4.3 ٪، وبارتفاع قــدره 13 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.6٪