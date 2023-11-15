"صحة سوهاج": سحب ما يقرب من 4 آلاف عينة مياه لضمان سلامتها

قال الدكتور أحمد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن إدارة صحة البيئة بالمديرية، تُكثف حملاتها المستمرة على جميع مصادر المياه؛ للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة، موضحًا أن إدارة صحة البيئة سحبت ما يقرب من 4 آلاف عينة من المياه الجوفية والمرشحة والخليط البكتريولوجي والكيماوي، وأكثر من 31 عينة من وحدات الغسيل الكلوي بوحدات الغسيل الكلوي، وعدد 53 عينة من مآخذ محطات المياه، وعينة من المصارف، وعدد 15 عينة صرف صناعي.

وأكد أن مراقبي صحة البيئة بالمديرية والإدارات والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، كثَّفوا المرور على المدارس، والخزانات العامة والخاصة، والمنازل، ودورات المياه بدور العبادة، وحمامات السباحة، والأسواق العامة، وأماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء، والجبانات، ومقالب القمامة، والسلخانات، والمعسكرات، ومصانع تدوير المخلفات؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن.

وأشار إلى أن ما تم المرور عليه منذ أول أكتوبر الشهر الماضي وحتى الآن 3 آلاف و197 مكانًا تقريبًا، كما تم فحص 3 شكاوى واردة من إدارة خدمة المواطنين، ومكتب وكيل الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات إن وجدت.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالمتابعة المستمرة لمصادر المياه للتأكد من سلامتها.