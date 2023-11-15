فريد زهران: برنامجى يتضمن إجراء انتخابات المجالس الشعبية وفتح حوار مجتمعى يهدف لتحقيق استقلاليتها

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ملف السياسة الداخلية فى برنامجه الانتخابي، يتضمن عددًا من النقاط المهمة أولاها، فتح حوار مجتمعي حول مناقشة التعديلات التشريعية والإدارية الكفيلة بتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء في مصر، وتكون أبرز إنجازاته تمكين المواطن المصري من الوقوف أمام قاضيه الطبيعي، وتحقيق الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، وفصل سُلطتَيْ الاتهام والتحقيق للنيابة العامة، وكذلك التَّنحِّي عن رئاسه المجلس الأعلى للقضاة.

فتح حوار مجتمعي حول تمكين السلطة التشريعية من ممارسة دورها

وأضاف زهران أنه يتضمن أيضًا، فتح حوار مجتمعي، حول تمكين السلطة التشريعية من ممارسة دورها الرقابي والتشريعي، عبر الوصول لقوانين انتخابات تُحققِّ تمثيلًا عادلًا لكل طوائف وطبقات وفئات المجتمع، وتُمكِّنها من التمثيل في البرلمان، ويتضمَّن ذلك بالضرورة تعديلَ قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلسي النواب والشورى، وتعديل اللوائح الداخلية المنظِّمة لعمل المجالس، والتي تقف حجر عثرة في سبيلهم لممارسة حقِّهم في الرقابة والتشريع، مع التشاور الدائم والبناء بيني وبين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب فيما يُقدَّم من تشريعات من قِبَلي، أو من قِبَل رئيس الحكومة.

وأشار المرشح الرئاسي، إلى أنه سيصدر قرار بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المتوقِّفة من عشر سنوات، مع فتح حوار مجتمعي يهدف إلى تحقيق استقلالية المجالس المحلية وبناء إدارة محلية قوية، بالإضافة الى مراجعة كل التشريعات والقرارت الإدارية المنظِّمة لعمل الأحزاب، والنقابات، والمؤسسات الأهلية، والروابط والاتحادات... إلخ، بحيث يتمكَّن المواطنون من إنشاء منظَّماتهم، وإداراتها، مع تحقيق استقلالها المالي والإداري دون تدخُّل من قِبَل الأجهزة الإدارية والأمنية للسُّلطة التنفيذية، وألَّا يتمَّ حلُّ هذه المنظمات إلَّا بحكم قضائي.

ولفت زهران، انه سيستخدم الصلاحيات الممنوحة له لإصدار قرارٍ بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأي الذين لم تثبت ممارستهم للعنف، ووقف القرارات الإدارية والأمنية للمُفرَج عنهم، والتي تتضمَّن الوضع على قوائم الإرهاب والتَّحفُّظ على الأموال.

وكذلك فتح حوار مجتمعي حول تحقيق استقلال حقيقي للإعلام، بصوره وأشكاله المختلفة؛ المقروءة والمسموعة والمرئيَّة.