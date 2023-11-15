الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بيننا وبينكم الحرب.. تسجيل صوتي يؤكد طمع ومخطط إسرائيل القديم لتهجير الفلسطينيين لسيناء

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

عرضت قناة إكسترا نيوز، فيلما تسجيليًا بعنوان "توطين بلاوطن"، لرصد تاريخ المخطط القديم لأطماع الصهاينة في الاستيلاء على سيناء، إذ أنه وبعد هذه السنوات يطالب الصهاينة بطرد الفلسطينيين إلى سيناء بعد احتلالهم فلسطين.

تهجير الفلسطينيين


وأكد التسجيلي أن فكرة تهجير الفلسطينيين ظلت دائما تلوح في الأفق لديهم، إذ تكررت فرضية التهجير إلى الأردن لنقل سكان الضفة الغربية ولكنها توارت بعد توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993، ثم اتفاقية وادي عربة عام 1994.


وتابع التسجيلي: "وظلت غزة صداعا في الرأس، حتى أن أكثر رؤساء حكومات إسرائيل اعتدالا  "إسحق رابيل"، والذي تم اغتياله لتفريطه في أرض الميعاد، صرح كثيرا بأنه يحلم أن يستيقظ يوما ويجد أن البحر المتوسط ابتلع غزة، والذي حدث أن التطرف الإسرائيلي هو من ابتلع رابيل وظلت غزة صامدة حتى الآن".


وواصل: "لم يكن إنسحاب القوات الإسرائيلية من غزة عام 2005 إيمانا منهم بحرية أهل غزة، إنما كان لارتفاع فاتورة إحتلالهم لها، ووقوع خسائر، ولكن بعد الانسحاب، تبارت مراكز الأبحاث لدراسة سيناريوهات "العودة" مجددا، إلا أن أبرزها كان تهجير أصحاب القضية الحقيقية من أراضيهم وتفريغ القضية من المضمون".


واستعرض تسجيل صوتي نادر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والذي أكد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عرض عليه مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، قائلا: "قالهالي نتنياهو يجي حوالي 6 شهور قبل ماأمشس، وهو بيقولي في خريطة كدة موجودة حدودنا، هنا مثلا قالي قطاع غزة، إحنا لو نسيب ناس غزة دول نشوف لهم حتة كدة لقيته بيشاور على سيناء".


وتابع التسجيل الصوتي للرئيس الراحل محمد حسني مبارك: "قلتله حتة فين عندنا انسى الموضوع هتبقى مشكلة بيننا وبينكم على طول وهو قالها كدة جس نبض، قلتله انسى الموضوع إلا لو انت عايز تبدأ حرب بنا وبينك تانين الحدود لاأنا ولا اللي اتخن مني يقدر يديهالك".
 

مصر نتنياهو إسرائيل غزة فلسطين

مواد متعلقة

"توطين بلا وطن".. لقاء وثائقي قديم للراحل السادات يحسم فيه "تهجير الفلسطينيين" لسيناء

سامح شكرى: الأزمة فى غزة شاملة.. والمجتمع الدولى يتعامل بانتقائية

"إكسترا نيوز" تستعين بالتغطية الصحفية لـ"الدستور" حول انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين

شكرى: معبر رفح مفتوح منذ اندلاع الأزمة.. وهناك دعوات سياسية ليست لها علاقة بمصلحة الفلسطينيين

وزير الخارجية: مصر تعمل منذ سنوات لوقف العنف في المنطقة

"إكسترا نيوز" تستعين بالتغطية الصحفية لـ"الدستور" حول استمرار فتح معبر رفح لإدخال المساعدات

وصول 13 من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح للعلاج فى المستشفيات المصرية

"إكسترا نيوز" تستعين بالتغطية الصحفية لـ"الدستور" حول التوجيهات الرئاسية لتوفير الأغذية لأهالى غزة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

مصدر إسرائيلى: رفضنا عددًا من المحتجزين الذى تقترحه حماس ضمن صفقة تبادل الأسرى

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"موقفتش جنبي في أزمتي".. القصة الكاملة لانفصال هشام ربيع عن بوسي

التحقيق فى سرقة حقيبة الفنانة جورى بكر داخل مطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء