بيننا وبينكم الحرب.. تسجيل صوتي يؤكد طمع ومخطط إسرائيل القديم لتهجير الفلسطينيين لسيناء

عرضت قناة إكسترا نيوز، فيلما تسجيليًا بعنوان "توطين بلاوطن"، لرصد تاريخ المخطط القديم لأطماع الصهاينة في الاستيلاء على سيناء، إذ أنه وبعد هذه السنوات يطالب الصهاينة بطرد الفلسطينيين إلى سيناء بعد احتلالهم فلسطين.

تهجير الفلسطينيين



وأكد التسجيلي أن فكرة تهجير الفلسطينيين ظلت دائما تلوح في الأفق لديهم، إذ تكررت فرضية التهجير إلى الأردن لنقل سكان الضفة الغربية ولكنها توارت بعد توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993، ثم اتفاقية وادي عربة عام 1994.



وتابع التسجيلي: "وظلت غزة صداعا في الرأس، حتى أن أكثر رؤساء حكومات إسرائيل اعتدالا "إسحق رابيل"، والذي تم اغتياله لتفريطه في أرض الميعاد، صرح كثيرا بأنه يحلم أن يستيقظ يوما ويجد أن البحر المتوسط ابتلع غزة، والذي حدث أن التطرف الإسرائيلي هو من ابتلع رابيل وظلت غزة صامدة حتى الآن".



وواصل: "لم يكن إنسحاب القوات الإسرائيلية من غزة عام 2005 إيمانا منهم بحرية أهل غزة، إنما كان لارتفاع فاتورة إحتلالهم لها، ووقوع خسائر، ولكن بعد الانسحاب، تبارت مراكز الأبحاث لدراسة سيناريوهات "العودة" مجددا، إلا أن أبرزها كان تهجير أصحاب القضية الحقيقية من أراضيهم وتفريغ القضية من المضمون".



واستعرض تسجيل صوتي نادر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والذي أكد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عرض عليه مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، قائلا: "قالهالي نتنياهو يجي حوالي 6 شهور قبل ماأمشس، وهو بيقولي في خريطة كدة موجودة حدودنا، هنا مثلا قالي قطاع غزة، إحنا لو نسيب ناس غزة دول نشوف لهم حتة كدة لقيته بيشاور على سيناء".



وتابع التسجيل الصوتي للرئيس الراحل محمد حسني مبارك: "قلتله حتة فين عندنا انسى الموضوع هتبقى مشكلة بيننا وبينكم على طول وهو قالها كدة جس نبض، قلتله انسى الموضوع إلا لو انت عايز تبدأ حرب بنا وبينك تانين الحدود لاأنا ولا اللي اتخن مني يقدر يديهالك".

