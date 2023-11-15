الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"توطين بلا وطن".. لقاء وثائقي قديم للراحل السادات يحسم فيه "تهجير الفلسطينيين" لسيناء

لقاء وثائقي قديم
لقاء وثائقي قديم للراحل السادات

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "توطين بلا وطن"، لرصد تاريخ المخطط القديم لأطماع الصهاينة في الاستيلاء على سيناء، إذ أنه وبعد هذه السنوات يطالب الصهاينة بطرد الفلسطينيين إلى سيناء بعد احتلالهم فلسطين.

واستعرض الفيلم التسجيلي، تصريحات لنائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق "داني أيالون"، والذي لمّح بأهمية النظر إلى صحراء سيناء باعتبارها صحراء واسعة، وبالتالي يمكن تهجير الفلسطينيين إليها مؤكدًا أنه تكررت قبل ذلك مع لاجئي سوريا.

واستعرض الفيلم لقاءً تسجيليًا مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ورده التاريخي على ذلك الصحفي الأمريكي الذي أجرى معه حوارًا حول إمكانية التفاوض على سيناء بدخول أهل فلسطين إليها، ورغم أن بالونة الاختبار قوبلت برد قاطع، إلا أن هناك استمرار لمخططاتهم ومحاولات عدة لإقاحمها كسيناريوهات بديلة.

وسأل الصحفى الأمريكي الرئيس الراحل أنور السادات: "إنهم ينظرون إلى سيناء ويقولون إنها مجرد صحراء!! ألا يوجد طريقة يمكن من خلالها التوصل إلى تسوية، حيث يمكن أن توفر إسرائيل الأمن وأنتم تستردون كبرياؤكم الذي تطالبون به؟".

وجاء رد السادات: "هذا مهم جدًا.. وهذا المنطق غير سليم..  إنها مجرد آمال، أترى إذا كانت هذه مجرد رمال وإذا كان الوطن مجرد رمال أو طين أو مستنقع فهو لا يزال الوطن.. لا أعرف إذا كان المواطن الأمريكي العادي قد يوافق على قدوم أحد إلى الصحراء الغربية.. أقصد أي صحراء عندكم ليستولى على قطعة أرض بالقوة من تلك الصحراء ويبدأ بإملاء شروطه.. هذا هو الوضع هنا".

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