إدانات دولية واسعة لاقتحام الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بغزة

أدان عدد كبير من الدول والمؤسسات العالمية والدولية، اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة والذي يضم 1500 مواطن بين طواقم طبية ومرضى وجرحى من ضمنهم أطفال خدج ونحو 4 آلاف نازح.

وتتعرض مجمع الشفاء الطبي لحصار مشدد منذ أيام، مما تسبب في خروجها عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه بسبب نفاد الوقود، فضلًا عن عدم السماح لمركبات الإسعاف من الخروج منه أو الدخول إليه، إضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطة الأوكسجين، وخزانات المياه والبئر.

البيت الأبيض: يجب حماية المستشفيات والمرضى

وقال البيت الأبيض، إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا ولا يريد رؤية تبادل لإطلاق النار فيها بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية ضد فصائل المقاومة في مستشفى الشفاء في غزة.

وأضاف متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "لا نؤيد ضرب مستشفى من الجو ولا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في مستشفى ليقع الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها في مرمى النيران"، وتابع "يجب حماية المستشفيات والمرضى"

الخارجية الفلسطينية: اقتحامات مستشفيات هو حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه

وقال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن اقتحامات مستشفيات غزة يشكل امتدادا لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، واستهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، بما يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية كالتزام واجب الاتباع من القوة القائمة بالاحتلال.

وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون المتواجدون في المجمع، وطالبت بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم.

الاردن: الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته القانونية

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن إقدام قوات الاحتلال على اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة، انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، محمّلة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة فيه.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها، واستهداف الأعيان المدنية في القطاع، وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية إلى الغزيين، وسياسة العقاب الجماعي، تمثل إمعانًا مدانًا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتمثل جرائم حرب، مشددًا على أن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته القانونية، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصًا النساء والأطفال، والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبرر أو ذريعة.

رئيس وزراء إسبانيا يدعو إسرائيل إلى وقف قتل الفلسطينيين في غزة

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى وقف قتل الفلسطينيين في غزة، بالتزامن مع اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء، بنيتها اقتحام المجمع، الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين.

خارجية النرويج: ما يحدث في غزة يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني

قال وزير خارجية النرويج أسبن بارث إيدي، اليوم الأربعاء، إن ما يحدث في قطاع غزة من قصف إسرائيلي مستمر يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني، مؤكدًا أن ما يحدث في مستشفى الشفاء خاصة من اقتحام القوات الإسرائيلية لمبنى المستشفى وإطلاق نار كثيف، تجاوز الحدود ولا يمكن قبوله.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: مزاعم الاحتلال بأستخدام مجمع الشفاء لأغراض عسكرية لا تحتاج لساعات طويلة للتمشيط

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن مزاعم الاحتلال بشأن استخدام مجمع الشفاء لأغراض عسكرية لا تحتاج إلى ساعات طويلة للتمشيط والمداهمة.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال تعمد على مدار أيام متتابعة تضخيم هدف اقتحام مجمع الشفاء لتصويره على أنه إنجاز عسكري، مؤكدًا أن طول الفترة الزمنية التي ستغرقها جيش الاحتلال داخل مجمع الشفاء يثير المخاوف من إعداد مسرح لمشهد مصطنع.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، جيش الاحتلال بمغادرة مجمع الشفاء فورًا والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي الخاص بالحروب والنزاعات.

خارجية فرنسا: ما يحدث في غزة يفرض التوصل إلى هدنة إنسانية في أسرع وقت

قالت كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، إن ما يحدث في غزة يفرض التوصل إلى هدنة إنسانية في أسرع وقت، مشددة على مواصلة فرنسا جهودها لتعزيز مساعداتها الإنسانية لسكان غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين.

وفي وقت سابق، وجهت وزارة الخارجية الفرنسية الشكر إلى السلطات المصرية على مساعدتها في إجلاء المواطنين الفرنسيين والموظفين وعائلاتهم من قطاع غزة.

الصحة العالمية: التوغل العسكري بمجمع الشفاء يثير القلق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، فقدان الاتصال بالطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بغزة، مشيرة إلى أن التقارير عن التوغل العسكري بمجمع الشفاء تثير القلق.

رئيس وزارء كندا: ضرورة التوقف في الحال عن قتل النساء والأطفال الرضع

أكد رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، على ضرورة التوقف في الحال عن قتل النساء والأطفال الرضع فى قطاع غزة، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية.

ولفت ترودو، خلال مؤتمر صحفى إلى أنه تم عبور نحو 350 من المواطنين الكنديين، والحاصلين على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم من غزة.