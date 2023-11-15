الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انهيار عقار دون وقوع إصابات بشرية في المنيا

انهيار عقار
انهيار عقار

تعرض عقار مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبني بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، للانهيار دون وقوع أي إصابات بشرية تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تفاصيل وفاة مسن إثر انهيار جزئي لعقار قديم في مصر القديمة

 وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا  إخطارًا من النجدة يفيد بانهيار عقار بإحدى قرى  مركز أبوقرقاص.

انتقلت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتبين أن العقار المنهار ملك فرغلي. م. ح مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبني والعرق والخشب، ويمتد على مساحة 120 مترًا، ولا يوجد سكان فيه.

تم وضع كردون أمني حول المبنى لحماية المارة، وتم فصل جميع المرافق المتصلة به، وتم تنبيه المسؤولين في الوحدة المحلية لإعداد تقرير تفصيلي من قبل لجنة المنشآت المعرضة للسقوط.

الأجهزة الأمنية مركز أبوقرقاص الحماية المدنية الوحدة المحلية انهيار عقار

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