وزير الخارجية: مصر تعمل منذ سنوات لوقف العنف في المنطقة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر ترفض بشكل قاطع تصفية القضية الفلسطينية، على حساب دول الجوار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين هو مخالفة جسيمة للقانون الدولي.

وتابع: "الوضع الإنساني في غزة لايحتمل، لافتا إلى أن معبر رفح مفتوح منذ إندلاع الأزمة، وما يتم من وقفات واحتجاجات لفتح المعبر هي دعوات تهدف لأغراض سياسية وليس لها علاقة بمصلحة أشقائنا في غزة.

وواصل شكري: "مباحثات اليوم تركزت حول الأوضاع في غزة، وكانت فرصة للتأكد على ضرورة إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية".

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تعمل منذ سنوات لوقف العنف في المنطقة.