سيكون جاهزا للركاب أبريل المقبل.. صور لخط "مونوريل" شرق النيل

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم تشغيل مونوريل شرق النيل للركاب أبريل 2024، بعد أن أعطى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إذنًا بتشغيله تجريبيا ضمن عدد من مشروعات وزارة النقل، على هامش معرض النقل الذكي، ومنها المرحلة الثالثة والنهائية من مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق - مونوريل شرق النيل، الذى يمتد بطول 56.5 كم و22 محطة.

إنشاء وتشغيل وصيانة خط مونوريل شرق النيل

يذكر أن مشروع تنفيذ خطى مونوريل شرق النيل وغرب النيل يتم لأول مرة داخل جمهورية مصر العربية، ويمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي والذي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأمن والسريع والغير ملوث للبيئة.

ويربط المونوريل إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية - باق المحطات)، كما أنه يعتبر توفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وكذالك المساهمة في التنمية المستدامة شرق وغرب النيل لتحقيق رؤية مصر 2030.

المونوريل يسهل حركة نقل الموظفين إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

يخدم خط مونوريل شرق النيل مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع LRT في محطة مدينة الفنون والثقافة.

ويحقق عائدا اقتصاديا نتيجة لتوفير استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث البيئي وخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وجذب نسبة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلًا من استخدام السيارات الخاصة، كما أنه يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفرص عمل دائمة في مرحلة التشغيل.

يمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة التستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم، ويشمل (22) محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وحيث أن مسار مونوريل شرق النيل يمتد في قلب القاهرة الجديدة، سيتم إنشاء مدخل خاص يصل من محطة المونوريل لداخل المشروع لدخول وخروج المترددين علي،ه وهو ما يمنح المشروع ميزة تنافسية كبيرة وتعكس حجم التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة به وما سيوفره لرواده من وسيلة نقل فريدة من نوعها تتوافر بها كافة عناصر الراحة والآمان بعيدًا عن الزحام المرورى.

مونوريل شرق النيل

مونوريل شرق النيل

مونوريل شرق النيل

مونوريل شرق النيل

مونوريل شرق النيل