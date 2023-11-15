الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

نظام التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية (فيديو)

ميناء
ميناء

نشرت وزارة النقل فيديو خاص  بنظام التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة تحيا مصر متعددة الإغراض بميناء الإسكندرية، والذي ساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة.

نظام التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة تحيا مصر

وقالت وزارة النقل، إن نظام التسجيل المسبق للشاحنات هو إحدى أهم المميزات التي تفردت بها محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة؛ نظرًا لأن وقت الشاحنة أصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة، وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر.

وأضافت وزارة النقل، في تصريحات صحفية سابقة، أنه في ظل مواصلة مصر استكمال مسيرة البناء والتنمية، عبر إقامة المشروعات القومية العملاقة، وفي إطار تطوير كل الموانئ المصرية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، تأتي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي يونيو الماضي) كأحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، كمشروع اقتصادي عملاق، يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، ويسهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي.

وأوضحت أن محطة تحيا مصر استطاعت التغلب على أكبر التحديات، وهي التكدس، حيث يأتي نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن إحدى أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها.

وساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها، بعد التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة، على علم بموعد وصوله ومكان تفريغ الشاحنة.

وأشارت إلى أن موعد مغادرة الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة، وهذا رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة من قبل في مصر وفي حوض البحر المتوسط، مما يؤدي بدوره لزيادة أحجام التداول وبالتالي إيرادات المحطة، وتم تسجيل أكثر من 7 آلاف شاحنة حتى الآن على النظام.

النقل": نظام التسجيل المسبق للشاحنات داخل محطة تحيا مصر قلل زمن انتظار الحاويات

https://fb.watch/ojDHHjBDhs/?mibextid=Nif5oz

وزارة النقل وزير النقل محطة تحيا مصر أرصفة بضائع

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