مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تقصف أطراف عيتا الشعب جنوب لبنان

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، أنباء عن قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف عيتا الشعب جنوب لبنان، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، إن بيروت تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردًا على استهداف الصحفيين اللبنانيين بقذائف إسرائيلية أمس في بلدة يارون بالجنوب اللبناني.

وأضاف بوحبيب أن قصف إسرائيل المتعمد والمباشر لموكب الصحفيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب مكتملة الأركان.