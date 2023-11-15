الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مشرف الطوارئ فى مجمع الشفاء الطبى يكشف سبب صعوبة نقل جثامين الشهداء لدفنها

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

كشف عمر زقوت، مشرف الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، عن صعوبة نقل جثامين الشهداء لدفنها.

تفقد كل يوم مزيدًا من الأرواح بسبب نقص المستلزمات

وقال، في تصريحات نقلتها فضائية الغد في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، إن العاملين بالمستشفى لم يستطيعوا نقل جثامين الشهداء لدفنها بسبب تحلل الجثث.

وأكد أن مجمع الشفاء الطبي، يفقدون كل يوم مزيدًا من الأرواح بسبب نقص المستلزمات على رأسها المياه التي لا يتواجد منها أي قطرة داخل المستشفى.

الشفاء الطبي مجمع الشفاء الطبي الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي قطاع غزة

مواد متعلقة

الاحتلال يستهدف منطق قريبة من المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة

ارتفاع ضحايا جرائم الاحتلال بالضفة الغربية لـ197 شهيدًا منذ 7 أكتوبر

مدير مستشفى الحسين: التطهير العرقي مستمر في قطاع غزة بالكامل

"القاهرة الإخبارية": الإعلام الفلسطينى يحذّر من ارتكاب مجزرة فى مستشفى الشفاء بغزة

"رويترز": إطلاق نار خارج مجمع الشفاء الطبى بغزة

"الصحة الفلسطينية" تحذّر من نتائج كارثية لقصف مستشفى الشفاء الطبى

"القاهرة الإخبارية" تعرض سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

إعلام فلسطين: جيش الاحتلال حوّل مستشفى الشفاء فى غزة إلى ثكنة عسكرية

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

غضب فى الأهلى.. ومحمود الخطيب يطلب اجتماعًا عاجلًا مع "كولر"

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

فريد زهران يكشف عن أول قراراته حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء