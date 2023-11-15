مشرف الطوارئ فى مجمع الشفاء الطبى يكشف سبب صعوبة نقل جثامين الشهداء لدفنها

كشف عمر زقوت، مشرف الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، عن صعوبة نقل جثامين الشهداء لدفنها.

تفقد كل يوم مزيدًا من الأرواح بسبب نقص المستلزمات

وقال، في تصريحات نقلتها فضائية الغد في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، إن العاملين بالمستشفى لم يستطيعوا نقل جثامين الشهداء لدفنها بسبب تحلل الجثث.

وأكد أن مجمع الشفاء الطبي، يفقدون كل يوم مزيدًا من الأرواح بسبب نقص المستلزمات على رأسها المياه التي لا يتواجد منها أي قطرة داخل المستشفى.