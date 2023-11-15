الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لـ هيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 16 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة  (WADI SAFAGA) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من فرنسا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح القطاع العام، ويأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح. 

حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12425 طن تشمل: 5258 طن يوريا و1417 طن رمل و3300 طن ملح و2450 طن مولاس.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49333 طن تشمل:  9464 طن خردة  و 1793 طن حديد و8385 طن سكر و2570 طن فول صويا و2043 طن خشب زان و6703 طن قمح و9540 طن ذرة و6000 طن فول و2835 طن ابلاكاش.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1075 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 109 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5238 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77709 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 402230 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2372 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وكوم أبو راضى، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5653 شاحنة.

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هيئة ميناء دمياط الميناء سفينة حركة الصادر علم مصر

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