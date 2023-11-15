الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية ورئيس مياه القناة يفتتحان محطة رفع صرف صحي الحجاز

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية ورئيس مياه القناة

افتتح اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، محطة صرف صحي قرية الحجاز الفرعية بتكلفة 170 مليون جنيه، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في كافة المناطق المحرومة.

أبرز الحضور 

وذلك في حضور النائبه فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والنائب رمضان امام عضو مجلس الشيوخ، والنائب احمد بدران البعلي عضو مجلس النواب، والنائب احمد دندش عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية من شركة مياه القناة ومحافظة الإسماعيلية.

وخلال الافتتاح، استمع محافظ الإسماعيلية لشرح تفصيلي عن المشروع من رئيس فرع الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 170 مليون جنيه، لخدمة 35000  نسمة بمناطق عزبة ادم واحمد عمروعزبة عبد الرحيم القبلية وعزبة الكملي وعزبة موسي.

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن الهدف من إنشاء محطة صرف صحي قرية الحجاز هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة، مشيدًا بجهود العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وعلى رأسهم اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أن عملية إنشاء محطة صرف صحي قرية الحجاز بطول شبكات 28 كيلو مترا، بإجمالي عدد سكان 35000 ألف نسمة، منها عزبة عبد الرحيم واحمد عمر  القبلية عزبة الكملي عزبة موسي، وتتكون المحطة من البيارة وعنبر التشغيل والاوناش ومنظومة الطرق الماىي والمولد والمبني المكتب والمخزن ومبني الامن، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحى في كافة المناطق المحرومة، في إقليم محافظات القناة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد».

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