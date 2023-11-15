الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرصد الأورومتوسطي: مزاعم الاحتلال باستخدام الشفاء لأغراض عسكرية لا تحتاج لساعات طويلة

غزة
غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن مزاعم الاحتلال بشأن استخدام مجمع الشفاء لأغراض عسكرية لا تحتاج إلى ساعات طويلة للتمشيط والمداهمة.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال تعمد على مدار أيام متتابعة تضخيم هدف اقتحام مجمع الشفاء لتصويره على أنه إنجاز عسكري، مؤكدًا أن طول الفترة الزمنية التي ستغرقها جيش الاحتلال داخل مجمع الشفاء يثير المخاوف من إعداد مسرح لمشهد مصطنع.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، جيش الاحتلال بمغادرة مجمع الشفاء فورًا والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي الخاص بالحروب والنزاعات.

فيما وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، مؤكدةً أنها "استخفاف بالمواقف الدولية الرافضة لتهجير شعبنا".

واعتبرت "الخارجية" في بيان صدر عنها، مساء يوم الثلاثاء، هذه التصريحات "جزءًا لا يتجزأ من الخطة الاستعمارية العنصرية التي يتبناها سموتريتش ويتفاخر بها، خاصة الخيارات الثلاثة التي يطرحها على المواطنين الفلسطينيين، أولها الاستسلام والتعايش السلمي مع الاحتلال وجرائمه، وثانيها القتل، وثالثها التهجير".

وأكدت أن "استخدام سموتريتش كلمة (عرب غزة) ينم عن عقلية استعلائية تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في أرض وطنه كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية".

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