الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يحتجز نازحين بعد اقتحام مجمع الشفاء الطبى

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت مصادر في مستشفى الشفاء بغزة لفضائية “القاهرة الإخبارية”، إن جيش الاحتلال يحتجز عددًا من النازحين بعد اقتحام المجمع الطبي.

وكانت قد أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن طبيب بمستشفى الشفاء الطبي في غزة، بإطلاق نار خارج المجمع ما أجبر الموظفين على الابتعاد عن النوافذ بعد الغارة الإسرائيلية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

مستشفى الشفاء تتحول إلى ثكنة عسكرية

وحوّل جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في قطاع غزة إلى ثكنة عسكرية، منذ قليل.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تنفذ عملية ضد حماس داخل مستشفى الشفاء، لافتًا إلى أن الاقتحامات والمداهمات جاءت بناءً على معلومات مخابراتية.

جيش الاحتلال الاحتلال المجمع الطبي غزة

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