استشاري طب وقائي: خروج عدد كبير من مستشفيات غزة عن الخدمة يعقد الوضع الصحي

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن الوضع فى غزة الأن فيما يخص القطاع الصحي فهو كارثي بخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة، وبالتالي الطبيب هناك ليس لديه حتى الإسعافات الأولية التي يعمل بها فى المستشفي، ناهيك عن الحالات الحرجة والأطفال وكبار السن.

مقبرة جماعية يستطيع من خلالها وضع الجثامين

وأضاف الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر “ القناة الأولي”، أن هذا أدى إلى زيادة عدد الوفيات فى المستشفيات، خاصة أمس كان هناك مستشفى الشفا، والتي كان يوجد بها نفس المشكلة وكان لديهم عدد كبير من الوفيات، وبالتالي تم عمل مثل مقبرة جماعية يستطيع من خلالها وضع الجثامين، وهذا حل طارئ لكي لا تتواجد الجثث فى المستشفى، حتى لا تتعفن وتخرج منها بكتيريا تصيب المجاورين لها.

لا يوجد حتى ثلاجات للموتى

وتابع استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أن هذا حل يتم في حالة الكوارث ويكون أهل البعض فى مقبرة معا، فى حين توفير أماكن وترجع الخدمة مرة أخري، لافتا إلى أنه لا يوجد حتي ثلاجات للموتي.

وكانت أعلنت إدارة المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، تحويل ساحة ملعب كرة قدم رملي بجوار المستشفى إلى مقبرة جماعية لدفن ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة المجهولي الهوية.

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة نيتها حفر مقابر جماعية داخل حرم المستشفى بسبب تكدس جثث القتلى، مشيرة إلى أن بقاءها في ساحات المستشفى دون دفن سيؤدي إلى كارثة صحية.

وصعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.