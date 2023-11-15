سر قذائف 155 ملم وطلبات قائد إسرائيلى كبير.. وثيقة مسربة من البنتاجون (تفاصيل)

اطلعت وكالة بلومبرج الأمريكية على وثيقة داخلية لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تكشف إمداد واشنطن إسرائيل بأسلحة جديدة وبطرق سريعة وسرية، بينما تدعو واشنطن إلى الحفاظ على حياة المدنيين في غزة، وحملت الوثيقة اسم "طلبات قائد إسرائيلي كبير"، ويعود تاريخها إلى أكتوبر الماضي، ويجري تداولها في أروقة البنتاجون.

التصعيد في غزة

ووفقًا للوثيقة، فقد أرسلت واشنطن، وتحديدًا البنتاجون، أسلحة أبعد من صواريخ نظام القبة الحديدية الاعتراضية، منها صواريخ موجهة بالليزر لأسطول مروحيات الأباتشي، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم وذخائر مضادة للتحصينات.

ووفقًا لبلومبرج، فإن هذه المساعدات تتدفق إلى إسرائيل، حيث تعمل وزارة الدفاع على توفيرها من المخزونات المتواجدة في الولايات المتحدة وأوروبا، واعتبارًا من نهاية أكتوبر، على سبيل المثال، ورد البنتاجون 360 ألف قذيفة مدفعية عيار 30 ملم، و1800 من الذخائر المضادة للتحصينات M141، و3500 جهاز رؤية ليلية على الأقل.

قذائف 155 ملم

ووفقًا لـ بلومبرج، فقد كتبت أكثر من 30 منظمة إغاثية إلى وزير الدفاع لويد أوستن تحضه على عدم إرسال القذائف من عيار 155 ملم لحكومة الاحتلال، لما تمثله من خطر كبير على قطاع غزة.

وقال الخطاب: القذائف المدفعية من عيار 155 ملم، لا تميز بطبيعتها (نظرًا لحجمها)، وغير موجهة، ولديها هامش خطأ عال"، واستخدامها في غزة، أحد أكثر الأماكن اكتظاظًا في العالم، أمر خطير للغاية.

من جانبه، قال مدير برامج الأمن والجيش في معهد واشنطن للشرق الأدنى، مايكل آيزنستادت: إن لدى إسرائيل أسطولًا من مروحيات أباتشي التي تصنعها شركة بوينج منذ سنوات، حيث يستخدم الجيش الإسرائيلي مروحيات الأباتشي لدعم القوات التي تشتبك مع حركة حماس بشكل مباشر، كما يستخدمون صواريخ هيل فاير أيضًا لاستهداف كبار القادة في حركة حماس.