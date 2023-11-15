رئيس وزراء كندا: قتل الأطفال والنساء في غزة يجب أن يتوقف

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن قتل النساء والأطفال والرضع في قطاع غزة المحاصر يجب أن يتوقف، في أشد انتقاداته لإسرائيل منذ اندلاع الحرب، في تمسكت من كندا بموقفها بأن لـ"إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".

وقال ترودو: "أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، العالم يشاهد على شاشات التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نستمع إلى شهادات الأطباء وأفراد الأسر والناجين والأطفال الذين فقدوا والديهم".

وأضاف أنه تم إجلاء نحو 350 من المواطنين الكنديين والحاصلين على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم من غزة، ولقي تصريح ترودو ردود فعل غاضبة في اسرائيل.

ويذكر أن قد احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين فى وسط مدينة تورونتو الكندية لدعوة الحكومة الكندية إلى دعم مطالب وقف إطلاق النار فى غزة.

قتل الأطفال والنساء فى غزة يجب أن يتوقف

وتجمع المتظاهرون فى ميدان "ناثان فيليبس" قبل المسيرة فى شارع باي، التى امتدت إلى عدة مبانٍ بالمدينة وهي تشق طريقها شمالًا في شارع يونج، قبل الوصول إلى القنصلية الأمريكية العامة.

وفي الميدان، هتف المتظاهرون ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وقرعوا الطبول، منادين بوقف إطلاق النار ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وخاطب المتظاهرون ممثلين عن المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، والأصوات اليهودية المستقلة، والاتحاد العام للعمال في كندا، كما انتقدوا صمت القادة الكنديين على عمليات قتل الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، والعديد منهم من الأطفال.

نظم المسيرة تحالف "أوقفوا إطلاق النار الآن"، وهو تحالف يضم المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والمنظمات الدينية والعمالية.

وذكرت منظمة "أوقفوا إطلاق النار الآن"، في بيان نشر على موقعها على الإنترنت: "يجب على العالم أن يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم ومعالجة السبب الجذري للعنف، ألا وهو: الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية".