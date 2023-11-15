الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلام فلسطين: جيش الاحتلال حوّل مستشفى الشفاء فى غزة إلى ثكنة عسكرية

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

أفاد إعلام فلسطيني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي حوّل مستشفى الشفاء في قطاع غزة إلى ثكنة عسكرية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الاقتحام انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتداد لجرائم الاحتلال

وأدانت الخارجية الفلسطينية اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة وغيره من المستشفيات.

وطالبت الخارجية بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين، مشيرة إلى أن الاقتحام انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقات جنيف وامتداد لجرائم الاحتلال ضد شعبنا، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى داخل مجمع الشفاء.

مستشفى الشفاء في غزة مستشفى الشفاء قطاع غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تعرض لحظة اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء بقطاع غزة

"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى من اقتحام الاحتلال الإسرائيلى مستشفى الشفاء فى غزة

الخارجية الفلسطينية: اقتحام مجمع الشفاء الطبى بغزة انتهاك صارخ للقانون الدولى

إعلام إسرائيلى يعلن مقتل ضابطين فى اشتباكات بغزة خلال الليلة الماضية

"الصليب الأحمر": نتواصل مع جميع الأطراف لمنع وقوع كارثة بمجمع الشفاء

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يقتل أبًا لـ4 أطفال داخل سجونه

جيش الاحتلال يواصل اقتحام مستشفى الشفاء فى قطاع غزة

وصول الطواقم الطبية والمرضى من مستشفى القدس إلى خان يونس

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

سر قذائف 155 ملم وطلبات قائد إسرائيلى كبير.. وثيقة مسربة من البنتاجون (تفاصيل)

مصرع طفلة وإصابة والديها في حادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر

الإيكونوميست: نتنياهو يواجه مأزقا فى حرب غزة

"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى لدخول أول شاحنة وقود إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم