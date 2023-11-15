إعلام فلسطين: جيش الاحتلال حوّل مستشفى الشفاء فى غزة إلى ثكنة عسكرية

أفاد إعلام فلسطيني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي حوّل مستشفى الشفاء في قطاع غزة إلى ثكنة عسكرية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الاقتحام انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتداد لجرائم الاحتلال

وأدانت الخارجية الفلسطينية اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة وغيره من المستشفيات.

وطالبت الخارجية بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين، مشيرة إلى أن الاقتحام انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقات جنيف وامتداد لجرائم الاحتلال ضد شعبنا، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى داخل مجمع الشفاء.