الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحكومة العراقية تُعلن عن عودة 111 نازحًا إلى صلاح الدين

النازحين في محافظة
النازحين في محافظة صلاح الدين

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، عن عودة 111 نازحًا إلى مناطقهم في صلاح الدين.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيڨان فائق جابرو، في بيان، إنه تم إعادة 111 نازحًا من مخيم عربت في محافظة السليمانية إلى مناطق سكناهم الأصلية في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن ذلك جاء ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشيًا مع البرنامج الحكومي.

ولفتت إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لملف عودة النازحين طوعيًا إلى مناطقهم الاصلية، فضلًا عن توفير كافة التسهيلات لهم ومتطلبات العيش الكريم للأسر العائدة، مشيرة إلى أن فرق الوزارة الميدانية مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية.

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إنهاء ملف النزوح

يذكر أنه تمضي الحكومة العراقية على طريق إنهاء ملف النزوح ومعالجة ما خلفه من مشكلات طالت مئات آلاف النازحين العراقيين، جراء احتلال تنظيم "داعش" الإرهابي لمناطقهم من 2014 وحتى 2017، في محافظات مثل نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين.

إغلاق آخر مخيمات النازحين في محافظة نينوى

فبعد إعلانها منتصف أبريل الماضي، إغلاق آخر مخيمات النازحين في محافظة نينوى شمال غرب البلاد، لتكون قد أغلقت بذلك كافة المخيمات التي تؤوي النازحين في البلاد، ما عدا تلك الواقعة في إقليم كردستان العراق والبالغ عددها وفق وزارة الهجرة 26 مخيما.

عودة النازحين ومساعدتهم على تدبر أمورهم

تواصل وزارة الهجرة والمهجرين، إطلاق وجبات متتالية من المنح المالية التي خصصتها للعوائل العائدة، حيث يبلغ مقدار المنحة للعائلة الواحدة مليون ونصف المليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو ألف دولار أميركي، وذلك في إطار تشجيعها لعودة النازحين ومساعدتهم على تدبر أمورهم، وبدء حياتهم من جديد في مناطقهم الأصلية.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزير الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، عن عودة 547 نازحًا إلى محافظة صلاح الدين.

الحكومة العراقية صلاح الدين وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية خيم عربت محافظة السليمانية النازحين

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