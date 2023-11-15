عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن بدء اقتحام مستشفى الشفاء بقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بدء عملية اقتحام مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال -في بيان- إن وحداته "تنفذ عملية دقيقة ومحددة الهدف ضد حماس بمنطقة محددة في مستشفى الشفاء، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وضرورات عملياتية".

وأضاف جيش الاحتلال أن وحداته "تضم طواقم طبية ومتحدثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة، بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين الذين تستخدمهم حماس دروعًا بشرية".

ويضم مستشفى الشفاء آلافًا من الفلسطينيين من مرضى وطواقم طبية ومدنيين نازحين جراء الحرب المستعرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما تزعم إسرائيل أن مجمع الشفاء الاستشفائي الضخم يضم منشآت لحركة حماس في شبكة أنفاق.