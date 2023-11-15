عمرو حمزاوى: وصف الفلسطينيين بـ"الحيوانات" توجب مساءلة إسرائيل عن ارتكابها جرائم الحرب

قال عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن الشعب الفلسطيني صمد أمام العديد من الخطط سواء استيطان أو تهجير أو ونكبة وحروب توسعية من جانب إسرائيل.

وأضاف “حمزاوي”، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن التمسك بالأرض هو أهم ما يميز القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر والأردن تقومان بكل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني والمحيط العربي هو من وفر صمود الشعب الفلسطيني.

وعن تصريحات "جالانت"، وزير الدفاع الإسرائيلي ووصفه للفلسطينيين بأنهم “حيوانات”، قال إن هذا نزع للإنسانية مما يعني فتح باب للجرائم وإطلاق العنان لانفلات أخلاقي تام وهذه التصريحات تفح الباب لمساءلة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، مشيرًا إلى أن تصريح وزير إسرائيلي آخر بأنه لا مانع من إلقاء قنبلة نووية على غزة وهذا يفتح الباب على امتلاك إسرائيل قنبلة نووية ويجب محاسبتها.

الفرق بين التصريحات الغربية عن أوكرانيا وفلسطين

وأشار إلى أنه بعد ساعات قليلة من بداية الغزو الروسي الأوكراني كان هناك حديث عن جرائم الحرب الروسية والأسلحة المحرمة ووصف الشعب الأوكراني بالضعيف، أما في فلسطين فإن نفس الأشخاص يتحدثون بلغة مختلفة وأصبحت الأسلحة غير محرمة وجرائم الحرب عليها علمات الاستفهام حتى يتم التحقق منها.