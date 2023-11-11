السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع الإسرائيلى: سلاح الجو مُوجه للشمال وليس لقطاع غزة

يوآف جالانت
يوآف جالانت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن سلاح الجو الإسرائيلي أغلبه موجه ليس إلى غزة ولكنه موجه للشمال، مؤكدًا أنهم مستعدون ومتأهبون لكل مهمة، وأن مصير بيروت سيكون مثل غزة.

ووصف للمرة الثانية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، حماس بأنهم حيوانات بشرية وأنه لا يتخيل كيف يتعاملون مع طفل عمره 10 أشهر ويدعى "جفير" والذي يعد بمثابة حفيده، مؤكدًا أن مهمتهم هو إعادة كل المختطفين.

 لن نرتاح حتى ننفذ مهمتنا

كما وجه رسالة لقادة العالم، سألهم فيها من أين لهم هذه الوقاحة أن يعطوهم دروسًا بالأخلاق وهم قتل منهم 1400 شخص واختطفوا في يوم واحد، موجهًا كلامه لقادة الغرب "دولة إسرائيل في 2023 ليست مثل 1948، وإنهم يدافعون عن أنفسهم ولن يرتاحوا حتى ينفذوا مهمتهم بشكل يجعل حماس تعيد المختطفين وأن لا تهدد غزة إسرائيل مرة أخرى، ويكون لديهم حرية التعامل الأمني ضد أي عدو.

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