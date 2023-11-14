الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سيناتور أمريكى تعرب عن قلقها من مشروع قانون جونسو

ليزا موركوفسكي
ليزا موركوفسكي

قالت السناتور عن الحزب الجمهوري، ليزا موركوفسكي، التي تعمل في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، إنها قلقة بشأن مشروع القانون المؤقت المكون من خطوتين الذي قدمه رئيس مجلس النواب مايك جونسون، لكنها أشارت إلى أنها ستدعمه في النهاية من أجل تجنب الإغلاق.

وقالت وفق شبكة CNN عن مشروع القانون، إن هذا ليس النهج المفضل لدي، لكنه سيتجنب إغلاق الحكومة.

الخطوات الأولى هي أن علينا ما سيفعله المجلس 

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وعندما سئلت عما إذا كانت ستدعم هذا الإجراء إذا وافق عليه مجلس النواب، قالت موركوفسكي: أعتقد أن الخطوات الأولى هي أن علينا أن نرى ما سيفعله المجلس بناءً على ما سمعته هذا الصباح، يبدو أنهم على الأرجح يملكون الأصوات لإرساله، مضيفة  مرة أخرى، سيكون من المهم تجنب إغلاق الحكومة وسأدعم ذلك. أنا قلق بعض الشيء بشأن تأجيل الأمور حتى يناير وفبراير.

مشروع القانون الذي طرحه جونسون بعد ظهر اليوم، سيمدد أجزاء من الحكومة حتى 19 يناير وبقية الحكومة التي لا تغطيها الخطوة الأولى حتى 2 فبراير.

وأعتقد أنه من المثير للسخرية إلى حد ما أن تاريخ التمديد الثاني يأخذنا إلى الثاني من فبراير، والذي يتذكره معظم الناس هو يوم جرذ الأرض.

وقالت موركوفسكي: "يبدو الأمر وكأنه يوم جرذ الأرض هنا، حيث نتحرك لإبعاد هذه الأشياء".

كما أعربت عن قلقها من أن تأجيل الموعد النهائي للتمويل إلى العام المقبل سيؤثر على قدرة الكونجرس على تمرير مشاريع قوانين المخصصات لعام 2025، لافتة إلى أنه سيتم التجهيز لموقف لم ننته فيه بعد من موسم 24 سيكون يوم 25 سريعًا علينا وسنكون قد دخلنا شهرين من العام التقويمي الجديد: "لذا، فهو يضع جدولًا زمنيًا صعبًا حقًا".

المخصصات مشروع قانون مجلس النواب مايك جونسون أمريكا

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