الخارجية الأمريكية تدعم عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إنها تجري محادثات مع منظمات إنسانية وأطراف ثالثة بشأن إخلاء المستشفيات في غزة، بحسب ما أوردته رويترز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في مؤتمر الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتقد أن فترات التوقف التي حدثت في القصف الإسرائيلي على غزة من أجل السماح للفلسطينيين بالفرار أو إنقاذهم "يجب أن تكون أطول"، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستواصل التعامل مع الحكومة الإسرائيلية حول هذا الموضوع.

أضافت أن الوزارة ستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإجراء عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة والولايات المتحدة “لا تريد رؤية أي مدنيين، وبالتأكيد ليس الأطفال في الحاضنات وغيرهم من الأشخاص الضعفاء، عالقين في تبادل إطلاق النار”.

مخاطر امطار الشتاء في غزة

ووصلت أمطار الشتاء أخيرًا إلى غزة، مما جلب تحديات جديدة لسكان القطاع المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والذين عانوا بالفعل خلال ستة أسابيع من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وبعد خريف دافئ وجاف، اندلعت عاصفة رعدية في البحر الأبيض المتوسط عبر الشريط الذي يبلغ طوله 25 ميلاً في 7 أميال (41 كم × 12 كم) في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء.

كما انخفض استهلاك المياه في غزة بنسبة 90% منذ بدء الصراع، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، وهرعت العديد من العائلات إلى الخارج للاستمتاع بفترة راحة من الرطوبة غير الموسمية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "انتظروا، نحن قادمون"، عندما سئل عما إذا كان لديه رسالة إلى أفراد عائلات الرهائن الذين احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر واحتجزتهم منذ ذلك الحين في غزة.

أضاف: “لقد كنت أتحدث مع الأشخاص المعنيين كل يوم. أعتقد أن ذلك سيحدث." لكنه، مثل غيره من المسؤولين الأمريكيين، لم يذكر تفاصيل، بحجة أن ذلك قد يعرض المفاوضات للخطر وقال في واشنطن العاصمة يوم الثلاثاء: “لا أريد الخوض في التفاصيل”.

وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، إن المستشفى اضطر لدفن 179 شخصا، بينهم أطفال ومرضى توفوا في العناية المركزة، “في مقبرة جماعية” بالمجمع.

قال صحفي يعمل مع وكالة فرانس برس إن رائحة الجثث المتحللة كانت موجودة في كل مكان في المنشأة، كما ان مصدر داخل المستشفى، وقال إن الدبابات تحيط بالمستشفى من جميع الاتجاهات، وأن الدخول والخروج من المستشفى مستحيل. واتهمت إسرائيل حماس ببناء مراكز قيادة تحت البنية التحتية الطبية، وهي الاتهامات التي نفتها حماس والطاقم الطبي.