أنفاس محروقة.. 208.1 مليون دولار واردات مصر من التبغ (أرقام وتفاصيل)

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض واردات مصر من السلع الوسيطة إلى نحو 19.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2023 مقابل 25.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 5.4 مليار دولار.

◘ واردات الحديد والبلاستيك الأعلى تراجع

وجاءت واردات مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2023 مقابل 4.05 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.5 مليار دولار، يليها واردات لدائن – بلاستيك- بأشكالها الأولية بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2023 مقابل 3.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.2 مليار دولار.

وسجلت واردات مواد كيماوية عضوية وغير عضوية تراجعًا إلى حدود 2.05 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2023 مقابل 2.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 788.3 مليون دولار، كذلك سجلت واردات خشب ومصنوعاته نحو 823.9 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2023 مقابل 1.077 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 253.9 مليون دولار.

◘ ارتفاع واردات الزيوت والتبغ

بينما ارتفعت واردات زيوت وشحوم ودهون حيوانية ونباتية إلى حدود 767.2 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2023 مقابل 557.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 209.4 مليون دولار، كما ارتفعت واردات تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضغ إلى حدود 208.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2023 مقابل 157.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 50.6 مليون دولار.