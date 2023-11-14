عادل حمودة: أمريكا حذرت إسرائيل من الدخول في حرب مع حزب الله

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه يجب أن نعترف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتنازل عن قرارها مؤقتًا لإسرائيل، فهي صاحبة القرار والسلطان والسلطة، ولكنها تحاول منح أكبر فرصة لإسرائيل.



وأضاف حمودة، اليوم الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ وزير الدفاع الأمريكي حذر نظيره الإسرائيلي من الدخول في حرب مع حزب الله، ومع ذلك، فإن جبهة الشمال الإسرائيلي أو الجليل أو جنوب لبنان أشد حدة، والجيش الإسرائيلي تكبد بعض الخسائر التي يجب التوقف عندها، مشيرًا إلى القوات الإسرائيلية المتواجدة في غزة لا تزيد عن 10% من جيش الاحتياط الاسرائيلي، أما الـ90% ففي الشمال.

وأوضح حمودة، أنّ هناك 3 لاءات قالتها الولايات المتحدة الأمريكية لبنيامين نتنياهو رئيس حكومة دولة الاحتلال، وهي "لا للاحتلال الإسرائيلي لغزة بعد إيقاف الحرب"، و"لا لتقليص مساحة لحساب المستوطنات الموجودة على غلاف غزة"، أما اللاء الثالثة فهي "لا لتهجير الفلسطينيين".