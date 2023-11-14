الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل حمودة: أمريكا حذرت إسرائيل من الدخول في حرب مع حزب الله

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه يجب أن نعترف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتنازل عن قرارها مؤقتًا لإسرائيل، فهي صاحبة القرار والسلطان والسلطة، ولكنها تحاول منح أكبر فرصة لإسرائيل.


وأضاف حمودة، اليوم الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ وزير الدفاع الأمريكي حذر نظيره الإسرائيلي من الدخول في حرب مع حزب الله، ومع ذلك، فإن جبهة الشمال الإسرائيلي أو الجليل أو جنوب لبنان أشد حدة، والجيش الإسرائيلي تكبد بعض الخسائر التي يجب التوقف عندها، مشيرًا إلى القوات الإسرائيلية المتواجدة في غزة لا تزيد عن 10% من جيش الاحتياط الاسرائيلي، أما الـ90% ففي الشمال.

 

وأوضح حمودة، أنّ هناك 3 لاءات قالتها الولايات المتحدة الأمريكية لبنيامين نتنياهو رئيس حكومة دولة الاحتلال، وهي "لا للاحتلال الإسرائيلي لغزة بعد إيقاف الحرب"، و"لا لتقليص مساحة لحساب المستوطنات الموجودة على غلاف غزة"، أما اللاء الثالثة فهي "لا لتهجير الفلسطينيين".

الولايات المتحدة إسرائيل القاهرة الإخبارية حزب الله جبهة الشمال جنوب لبنان

مواد متعلقة

عادل حمودة: سقوط حكومة "نتنياهو" مرتبط بإعلان وقف إطلاق النار فى غزة

عادل حمودة: وزير مالية إسرائيل ترك الاقتصاد منهارًا

"القاهرة الإخبارية": مجلس الحرب الإسرائيلى يجتمع الليلة لمتابعة مفاوضات تبادل المحتجزين

أشرف سنجر: المجتمع الدولى أدرك رسالة الرئيس السيسى وسعيه لتحقيق السلام

البيت الأبيض: المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط فى طريقه إلى المنطقة

محلل سياسي يكشف تفاصيل المأزق الذي وقعت فيه بريطانيا

مصادر رسمية: رئيس الشاباك يصل القاهرة ويجرى مباحثات مع مسئولين مصريين

مراسلة "القاهرة الإخبارية": المقاومة الفلسطينية تمتلك المزيد من الذخائر والقدرات العسكرية

الأكثر قراءة

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

طرد ومشادات.. الأهلى يكتسح الزمالك بفارق 15 نقطة فى "قمة السلة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

مدحت بشاى

فى ذكرى العميد التنويرى

عبد الرحيم طايع

كيف يهدأ الشرق الأوسط؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم