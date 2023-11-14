عادل حمودة: سقوط حكومة "نتنياهو" مرتبط بإعلان وقف إطلاق النار فى غزة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن لحظة توقف القتال ستكون ذاتها لحظة محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسقوط حكومته ودخوله السجن، وبالتالي يمكن وصف الحرب الجارية بأنها حرب نتنياهو الشخصية، وليست حرب إسرائيل، لأن هناك تيارات كثيرة في المجتمع الإسرائيلي أصبحت ترفض الحرب، وليس أهالي المحتجزين فقط.

وعلق: سقوط حكومة "نتنياهو" مرتبط بإعلان وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف “حمودة” اليوم الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يستطع تحقيق هدف عسكري واحد حتى الآن، مضيفًا أن نتنياهو لم يستطع حل قضية المحتجزين، أو التوافق مع الرأي العام العالمي الضاغط عليه، مؤكدًا أنه في عهد نتنياهو أغارت السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهو ما تسبب في الكثير من الأزمات الداخلية في دولة الاحتلال.

وأوضح أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة في هذه الحرب ملتبسة جدا، موضحًا أن مستشار الأمن القومي الأمريكي نشر مقالة طمأن العالم فيها بأن الشرق الأوسط هادئ تماما وأن الأمور تحت السيطرة المستتبة في السادس من أكتوبر، ولكن بعد أقل من 24 ساعة، وقعت أحداث السابع من أكتوبر.