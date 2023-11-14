الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شولتس وميلوني يسعيان لإبرام اتفاق تعاون للتصدي للهجرة

شولتس
شولتس

يسعى المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، إلى تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال إبرام اتفاق جديد للتعاون الأسبوع المقبل، حيث تفرض أزمة الهجرة إلى أوروبا تشكيل تحالفات سياسية غير متوقعة.

وقالت مصادر مطلعة، إن معاهدة الصداقة تؤكد عزم البلدين على تنحية خلافاتهما جانبا، وانتهاج حلول عملية على الرغم من وجود خلفيات سياسية متعارضة لدى كل منهما.

ويوقع شولتس، وهو اشتراكي ديمقراطي وميلوني التي ترأس حزب أخوة إيطاليا اليميني المتشدد على الاتفاقية في برلين يوم 22 نوفمبر الجاري، عندما يستقبلها شولتس مع مجموعة من كبار الوزراء لعقد اجتماع وزاري مشترك ومحادثات رفيعة المستوى، وتحتقظ برلين عادة بهذه الصيغة من الاجتماعات للحلفاء المقربين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، عن المصادر المطلعة قولها إن الجانبين يضعان اللمسات الأخيرة على صياغة الاتفاقية، إلا أن ألمانيا وإيطاليا سيتعهدان على الأرجح بالتعاون الوثيق في خفض عدد المهاجرين الوافدين من خلال نهج متعدد الجوانب.

المستشار الألماني أولاف شولتس شولتس جورجا ميلوني اوروبا

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