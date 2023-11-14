الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سكان جنوب لبنان يغادرون القطاع مع تصاعد ضربات الاحتلال

سكان جنوب لبنان يغادرون
سكان جنوب لبنان يغادرون القطاع

غادر معظم سكان جنوب لبنان وهو ذو أغلبية شيعية المنطقة مع تصاعد الضربات والهجمات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، ووقوع ضحايا داخل لبنان. 

وذكر موقع “منا أف أن” المختص بالشرق الأوسط أن الألف من الأسر، وغالبيتهم من الشيعة، قد فروا من جنوب لبنان مع تصاعد الصراع والخوف من وقوع حرب مباشرة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله. 

حوادث القتال تجري في قرى شيعية 

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وكشف الموقع أن العديد من حوادث القتال تجرى في قرى شيعية، كما يوجه العدوان الإسرائيلي العديد من الضربات لهذه المناطق المأهولة بالأسر الشيعية. ويرصد الموقع قرية عيتا الشعب، المأهولة بأغلبية شيعية، والتي يهرع سكانها حاملين حقائب طوارئ صغيرة للبحث عن سيارة متجهة إلى الشمال، لاسيما مدينة صور التي تبعد بحوالي 26 كيلو متران الحدود الجنوبية. 

يلفت الموقع إلى أن القرية مثل غيرها من العديد من القرى أصبحت خالية تقريبا من سكانها، وباتت المنازل مهجورة والمحلات التجارية مغلقة، وكأنه لم يعد هناك شخص يعيش فيها. 

وخلال الأيام الأخيرة، لم يكن الوضع سهل لسكان هؤلاء القرية، إذ كانت عمليات القصف وتبادل إطلاق النار هو الواقع اليومي لهم، بعد دخول حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية أخرى تعمل انطلاقا من لبنان على خط المواجهة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. 

وبينت الإحصاءات التي نقلها الموقع أن قرى بالكامل أصبحت خالية من سكانها، وأن نسبة كبيرة من سكان الجنوب فر إلى الشمال، لاسيما المناطق المحيطة ببيروت أو عند أقارب، أو لجأ للإحتماء في المدارس، خوفا من الضربات الإسرائيلي. 

وأكد باحثون لبنانيون أن الكثير من القرى نزح 90٪ من سكانها، مثل كفر كلا وعيتا الشعب وكفر شويا والضهيرة وغيرها، معظمهم هرب إلى الشمال، بينما بقى بعض الأسر في المدارس أو مراكز إيواء للاجئين. 

ونوه باحثون أنه تم افتتاح أربعة مراكز إيواء جديدة في مدينة صور بينما العديد من المنطقة يفر منها أيضا رغم بعدها عن الحدود. يوضح الموقع أن الطرق السريعة في الجنوب اللبناني باتت في حركة غير عادية، فهذه المنطقة المأهولة من السكان الشيعة الذين يعيشون تحت سيطرة حزب الله، باتوا يفرون طوال اليوم والليل، بحثا عن ملاذ وهربا من التصعيد المكثف بين الطرفين.

وحتى الآن، دفع العشرات من المدنيين حياتهم جراء هذا التصعيد غير المسبوق منذ عام 2006، مع تبادل عمليات القصف على الحدود وبالقرب منها.

والسبت الماضي، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف جالانت خلال جولة على الحدود مع لبنان من أن حزب الله يجر لبنان نحو حرب قد تقع واللبنانيون سيدفعون الثمن، معتبرا ما يرتكبه حزب الله بالخطأ الفادح، الذي قد يجعل لبنان تذوق نفس مصير غزة. وتابع وزير دولة الاحتلال بالقول إن اللبنانيين سينهي بهم الأمر إلى وضع سكان غزة، موضحا أن عدوانية حزب الله تخطت مرحلة الاستفزاز.

في المقابل، أعطت العديد من الدول تعليماتها لمواطنيها بمغادرة لبنان خوفا من وقوع حرب محتملة، وهو ما يشكل ضربة قوية لقطاع السياحة، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في هذه الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة. ويعيد التصعيد الحالي إلى الأذهان في لبنان الحرب التي وقعت في عام 2006 والذي قاد إلى خلو العديد من القرى من سكانها، وإغلاق المحلات التجارية ومحطات الوقود.

الوضع نفسه في قرية كفر شوبا، الحدودية، إذ لم يبق فيها سوى بعض العائلات القليلة يعيشون في وضع مزري، مع عدم توافر أي خدمات أو محلات تجارية تخدمهم.

وتقول إحدى الأسر في القرية، إن كل عائلة معها طفل غادرت باتجاه بيروت، وأصبحت المدارس متوقفة والمصير مجهول، مضيفة، “نعيش واقع ساعات صعب، إذ نمر بقلق غير مسبوق، خوفا على حياتنا أو من أي صوت يأتي من السماء”.

غزة إسرائيل فلسطين ضحايا لبنان

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