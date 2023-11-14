الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي يكشف تفاصيل المأزق الذي وقعت فيه بريطانيا

بريطانيا
بريطانيا

قال المحلل السياسي محمد شبارو، إنه لا يمكن أن تؤثر الإقالات التي حدثت في الحكومة البريطانية وتحديدًا إقالة وزيرة الداخلية على موقف حكومة ريشي سوناك الداعم لإسرائيل حتى الآن، مؤكدًا أن هناك تصدع كبيرة في حكومة سوناك.

وأضاف “شبارو”، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له مع قناة القاهرة الإخبارية، أن سويلا برافرمان وزيرة الداخلية البريطانية المقالة، قد تخطت حدودها ولم تنسق مع رئاسة الحكومة في رسالة كتبتها انتقدت فيها الشرطة البريطانية وقالت إنها تكيل بمكيالين، أي أنها تتعامل بتهاون مع المظاهرات المؤيدة لوقف الضربات الإسرائيلية على غزة وحماية حياة المدنيين هناك.

وأشار إلى أنه كان هناك خط أحمر من قبل رئيس الحكومة البريطانية الذي قال إن وزيرة الداخلية أخطأت بغرض أنها كانت تريد أن تطرد من هذه الحكومة وربما في المستقبل كي تقوم بالترشح وأن تنصب نفسها على رئاسة حزب المحافظين.

وأكد، أن هناك تصدع كبير في حكومة سوناك، وتصدعات كبرى تسود الحكومة البريطانية الشعبوية والتي يسيطر عليها فصيل من حزب المحافظين يميني كان وراء ملف بريكست، ولكنه كان عاجزًا عن إدارة هذا الملف، وإدارة ملفات كثيرة في الحكومة البريطانية ومسؤوليتها المختلفة.

وأوضح، أن قطار المسؤولية في بريطانيا فالت من دون أي مكابح منذ الخلافات الداخلية في حزب المحافظين، أثرت على نسق ونهج وعمل الحكومات المتعاقبة، فلدينا أكثر من 4 حكومات خلال أربع خمس سنوات، وهذا غير طبيعي وعادي بالنسبة لبريطانيا.

القاهرة الإخبارية حكومة ريشي سوناك غزة الحكومة البريطانية

مواد متعلقة

الرئاسة الفلسطينية تدعو لممارسة ضغوط دولية جادة لوقف إطلاق النار

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يزعم السيطرة على مخيم الشاطئ فى غزة

"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين فى قصف لطيران الاحتلال جنوب غزة

"القاهرة الإخبارية": بايدن يتوقع إطلاق سراح المحتجزين فى غزة قريبًا

"القاهرة الإخبارية": إصابتان جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب

مقتل 7 في ضربات جوية أمريكية على جماعات مرتبطة بإيران في سوريا

"الغذاء العالمى": الأوضاع الإنسانية فى غزة صعبة والمخابز توقفت عن العمل

"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

الباز: تميم البرغوثي مرتزق يستغل دماء شهداء فلسطين للتحريض ضد مصر (فيديو)

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الباز يكشف سر رسالة تميم البرغوثى التحريضية ضد مصر (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

مدحت بشاى

فى ذكرى العميد التنويرى

عبد الرحيم طايع

كيف يهدأ الشرق الأوسط؟!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (2)

حسين دعسة

الأردن يرفض إعادة احتلال غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

حسين دعسة

مجلس النواب الأردنى يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم