محلل سياسي يكشف تفاصيل المأزق الذي وقعت فيه بريطانيا

قال المحلل السياسي محمد شبارو، إنه لا يمكن أن تؤثر الإقالات التي حدثت في الحكومة البريطانية وتحديدًا إقالة وزيرة الداخلية على موقف حكومة ريشي سوناك الداعم لإسرائيل حتى الآن، مؤكدًا أن هناك تصدع كبيرة في حكومة سوناك.

وأضاف “شبارو”، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له مع قناة القاهرة الإخبارية، أن سويلا برافرمان وزيرة الداخلية البريطانية المقالة، قد تخطت حدودها ولم تنسق مع رئاسة الحكومة في رسالة كتبتها انتقدت فيها الشرطة البريطانية وقالت إنها تكيل بمكيالين، أي أنها تتعامل بتهاون مع المظاهرات المؤيدة لوقف الضربات الإسرائيلية على غزة وحماية حياة المدنيين هناك.

وأشار إلى أنه كان هناك خط أحمر من قبل رئيس الحكومة البريطانية الذي قال إن وزيرة الداخلية أخطأت بغرض أنها كانت تريد أن تطرد من هذه الحكومة وربما في المستقبل كي تقوم بالترشح وأن تنصب نفسها على رئاسة حزب المحافظين.

وأكد، أن هناك تصدع كبير في حكومة سوناك، وتصدعات كبرى تسود الحكومة البريطانية الشعبوية والتي يسيطر عليها فصيل من حزب المحافظين يميني كان وراء ملف بريكست، ولكنه كان عاجزًا عن إدارة هذا الملف، وإدارة ملفات كثيرة في الحكومة البريطانية ومسؤوليتها المختلفة.

وأوضح، أن قطار المسؤولية في بريطانيا فالت من دون أي مكابح منذ الخلافات الداخلية في حزب المحافظين، أثرت على نسق ونهج وعمل الحكومات المتعاقبة، فلدينا أكثر من 4 حكومات خلال أربع خمس سنوات، وهذا غير طبيعي وعادي بالنسبة لبريطانيا.