أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الرئاسة الفلسطينية تدعو لممارسة ضغوط دولية جادة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن الرئاسة الفلسطينية أعلنت أنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا.

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، طالب الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدًا أن المحاولات الإسرائيلية لفصل القطاع عن الضفة ستبوء بالفشل، ولن يتم السماح بذلك مهما كانت الضغوط والتهديدات المستمرة، وإن تكريس الاحتلال في الضفة وغزة والقدس الشرقية لن يحقق الأمن لأحد؛ وذلك حسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.