"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين فى قصف لطيران الاحتلال جنوب غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف لطيران الاحتلال جنوب قطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن غارات الاحتلال على خان يونس منذ فجر اليوم، أسفرت عن استشهاد 22 فلسطينيًا.

واستشهد عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، برا، وبحرا، وجوا، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على محيط مجمع الشفاء، وجامع الكنز، وبناية سكنية لعائلة شوا بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.