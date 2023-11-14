الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين فى قصف لطيران الاحتلال جنوب غزة

جريدة الدستور

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف لطيران الاحتلال جنوب قطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن غارات الاحتلال على خان يونس منذ فجر اليوم، أسفرت عن استشهاد 22 فلسطينيًا.

واستشهد عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، برا، وبحرا، وجوا، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على محيط مجمع الشفاء، وجامع الكنز، وبناية سكنية لعائلة شوا بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

القاهرة الإخبارية استشهاد فلسطينية طيران الاحتلال قطاع غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": إصابتان جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب

مقتل 7 في ضربات جوية أمريكية على جماعات مرتبطة بإيران في سوريا

"الغذاء العالمى": الأوضاع الإنسانية فى غزة صعبة والمخابز توقفت عن العمل

"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

"القاهرة الإخبارية": الجرافات الإسرائيلية تزيل نصب ياسر عرفات التذكارى من طولكرم

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت المخطط الإسرائيلى فى غزة

"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تستهدف قاعدة "رعيم" العسكرية

عبدالملك الحوثى يهدد باستهداف السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

عقد زواج عبد الحليم والسندريلا يُثير أزمة.. وأسرة العندليب تلجأ للقضاء

اعترافات شبح حلوان بعد ضبطه: "بحب استعرض أمام البنات وأقف بالسنجة"

محافظ أسيوط يشارك في الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب طارق جميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى ذكرى العميد التنويرى

عبد الرحيم طايع

كيف يهدأ الشرق الأوسط؟!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (2)

حسين دعسة

الأردن يرفض إعادة احتلال غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

حسين دعسة

مجلس النواب الأردنى يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم