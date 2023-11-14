استشاري يكشف الفرق بين الطبيب النفسي والمعالج النفسي

قال الدكتور أحمد هارون، استشاري علاج نفسي، إن الناس تظن أن طب النفس وعلم النفس علم واحد، تخصص واحد ولكن كل منهما مختلف عن الآخر.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، مع الشيخ خالد الجندي، والمذاع عبر فضائية dmc، أن المتصدر للعلوم النفسية في مجتمعنا العربي 3 مسميات الأول هو طبيب النفسية والعصبية، ويكون خريج إحدى كليات الطب ودرس الناحية البيولوجية والفسيولوجية ويعالج الأمراض النفسية والعصبية بالعقاقير الطبية.

مؤهلات المعالج النفسي

وتابع، أن المسمى الثالث هو متخصص التنمية البشرية، وهو من يقول كلام تحفيزي ولكنه لا يعالج اضطراب ولا يتصدى لمرض ولا يحل مشكلة، مؤكدًا أن ما بينهما يوجد المعالج النفساني وهو أن يكون خريج قسم علم النفس وبعده يأخذ دبلوم في علم النفس العيادي، ودبلوم في علم النفس التطبيقي، وماجيستير في الاضطرابات النفسية والسلوكية وبعدها يأخذ دكتوراه في أحد فروع العلاج النفسي وحتى الآن لا يصبح معالجا، ولا بد أن يخضع للعلاج لدى معالج نفسي من عامين إلى ثلاثة.

وأكد أنه بعد ذلك يتم الكشف على المعالج من لجنة مكونة من 14 معالج وإن تم إجازته يحلف اليمين ويأخذ ترخيص مزاولة الطب النفسي.