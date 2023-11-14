مصادر بالتعليم تكشف تفاصيل مؤتمر تطوير منظومة المرحلة الثانوية

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم تفاصيل الخطوة الجدية التى بدأت الوزارة فى اتخاذها بشأن مرحلة الثانوية العامة وتطويرها.

وقالت مصادر إن الحوار القومى الذي ترتب له الوزارة سيكون من أهم الحوارات التى ستطلقها وزارة التعليم بشأن المرحلة الثانوية وسيشارك فى هذا الحوار جميع الفئات المرتبطين بالعملية التعليمية سواء معلم أو طالب أو تربوى أو ولى أمر.

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وأشارت المصادر أن هذه الخطوة سيتم الخروج منها بتوصيات عديدة حتى يتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة والعمل على تطوير المرحلة الثانوية ومناهجها ضمن قطار التطوير الذى وصل الآن إلى المرحلة الاعدادية.

وعقد د.رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولى الاجتماعات التحضيرية لمناقشة كافة المحاور المتعلقة بإطلاق المؤتمر القومى الخاص بالحوار الوطنى حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية.

وأكد رضا أنه استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية، تم وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والمقرر أن يتم تنفيذها بداية من العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مشيدًا بجهود الإدارة المركزية لتطوير المناهج فى هذا الشأن.

قال الوزير إن إطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية يأتي بناء على تكليفات الرئيس السيسي بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

وأكد حجازى أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن الإسراع التعليمى، وكذلك أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على توفير منتج جيد للطالب، وإعداد الطالب ليكون قادرًا على المنافسة، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالي للمدارس، فضلًا عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير.

وفي إطار التحضير للمؤتمر، أصدر الدكتور رضا حجازي عدة تكليفات تمثلت في التجهيز لاستعراض الإطار الوطنى للمؤهلات، وإعداد بحث عن المسارات على مستوى العالم، وإعداد دراسة بحثية معمقة عن الوضع الحالي لنظام الثانوية العامة، فضلا عن تقييم مناهج المرحلة الثانوية والرؤية المستقبلية، وتقييم أداء المعلمين، وتقييم منظومة التعليم الثانوي، إضافة إلى اعداد دراسة عن نظام القبول بالجامعات في مختلف دول العالم.