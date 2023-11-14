حزمة عقوبات أمريكية "ثالثة" على أفراد وكيانات مرتبطة بحماس

فرضت الولايات المتحدة "حزمة ثالثة" من الـ عقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بحركة حماس بعد هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الثلاثاء، فقد أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، أكرم العجوري على لائحة "الإرهابيين العالميين" لكونه زعيما لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وقائد الجناح العسكري للواء القدس.

كما قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج سبعة أفراد وكيانين قدموا الدعم أو تصرفوا نيابة عن حماس أو الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيانها بشأن جولة العقوبات الجديدة، إن "الدعم الإيراني، في المقام الأول من خلال الحرس الثوري الإسلامي، يمكّن أنشطة حماس والجهاد الإسلامي الإرهابية، بما في ذلك من خلال تحويل الأموال وتوفير الأسلحة والتدريب العملياتي".

أضافت: إن "إيران قامت بتدريب مقاتلي الجهاد الإسلامي في فلسطين على إنتاج وتطوير الصواريخ في غزة بينما قامت أيضًا بتمويل مجموعات تقدم الدعم المالي للمقاتلين المنتمين إلى الجهاد الإسلامي في فلسطين".

وتابعت “أن الإجراءات يتم اتخاذها بالتنسيق مع المملكة المتحدة لحماية النظام المالي الدولي من إساءة استخدام حماس وداعميها”.

كانت وكالة "رويترز" نقلت الخميس الماضي عن نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، قوله: إن "الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون المزيد من العقوبات خلال الأيام والأسابيع المقبلة لمنع تمويل حركة حماس، بعد هجومها على إسرائيل الشهر الماضي".

وأوضح أدييمو في تصريحه، أن ذلك سيتضمن اتخاذ إجراءات تستهدف استخدام حماس للأصول المشفرة.

وتابع أدييمو "سنرى اتخاذ حلفائنا وشركائنا إجراءات... بعضها سيتم الإعلان عنه، وبعضها لن يراه الناس فيما يتعلق بإغلاق جمعيات خيرية أو ملاحقة أشخاص ربما يساعدون في تسهيل المدفوعات لحماس".

ومنذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، فرضت واشنطن جولتين من العقوبات على الحركة الفلسطينية.

واستهدفت تلك العقوبات محفظة حماس الاستثمارية، وأصدرت تنبيها للمؤسسات المالية بشأن مكافحة تمويلها، بينما ناقش كبار المسؤولين خلال رحلات إلى الخارج وصول الحركة إلى الأموال.