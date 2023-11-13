القاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة تبحث عن طرف ثالث ليحكم غزة بعد الحرب

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إنه يوجد خلاف واضح بين الرؤية الأمريكية لغزة فيما بعد الحرب، والرؤية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن بنيامين نتنياهو، رئي سوزراء إسرائيل أدلى بتصريحات حول بقاء غزة معهم فيما بعد الحرب وهذا مخالف للرؤية الأمريكية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يرى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة لإدارة بعض الأمور الأمنية لفترة غير محددة، مؤكدًا أن هذا ما يفتح الكلام لإعادة احتلال غزة وهو ما ترفضه أمريكا شكلًا وموضوعًا وهو ما أكده بايدن بنفسه وأكده مختلف المسئولين الأمريكيين.

الولايات المتحدة ترى أن بقاء حماس بعد الحرب مرفوض

وتابع، أن الولايات المتحدة ترى أنه فيما بعد الحرب حماس مرفوض أن تحكم غزة مرة أخرى، وأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال إن العودة لما قبل السابع من أكتوبر مرفوض.

وأشار إلى أن أمريكا، ترى أن السلطة الفلسطينية هي أفضل جهة يمكن أن تحكم قطاع غزة وهذا أمر ترفضه إسرائيل لأنها ترى أن لها مشاكل كثيرة وأنها تربي النشء على كره إسرائيل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تبحث عن الطرف الثالث ليحكم غزة.