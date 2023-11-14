الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشارك في الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب طارق جميل

جنازة عسكرية لشهيد
جنازة عسكرية لشهيد أسيوط

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في الجنازة العسكرية للشهيد النقيب "طارق جميل محروس" التي انطلقت من أمام ميدان عمر مكرم بمدينة أسيوط.

واستشهد النقيب طارق جميل خلال مداهمة أمنية لضبط خارجين عن القانون بقرية قاوو النواورة التابعة لمركز البداري بأسيوط.

رافقه خلال الجنازة، اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، ومساعدي مدير الأمن للقطاعات ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة أسيوط.


المحافظ يقدم التعازي لأسرة الشهيد


كما قدم محافظ أسيوط خالص التعازي لأسرة الشهيد البطل داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها البواسل.

وأشاد محافظ أسيوط بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة والقوات المسلحة وتضحياتهم بأرواحهم فداءًا للوطن ودورهم في توفير الأمن والأمان موضحًا أن مصر لا تنسى أبنائها الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن ومواطنيها وحفظ الأمن والأمان في البلاد واستقرار مصرنا الغالية.

كان النقيب طارق جميل محروس ـ 30 عامًا ـ قد استشهد صباح اليوم الثلاثاء أثناء تأدية عمله ضمن مأمورية شرطية ومداهمة أمنية لبؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة البداري وخلال تنفيذ الحملة وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع عناصرها المطلوبين أمنيًا الذي يعتبر أحد أخطر البؤر الإجرامية والتى تعمل في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت المأمورية عن مصرع عدد من العناصر الإجرامية والعثور بحوزتهم على أسلحة وذخائر.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجنازة العسكرية للشهيد البطل النقيب طارق جميل محروس ميدان عمر مكرم بمدينة أسيوط استشهد خلال مداهمة أمنية لضبط خارجين عن القانون

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