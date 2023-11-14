الصور الأولى لضابط الأمن المركزى شهيد مداهمة وكر مطاريد أسيوط

حصل "الدستور" على صور النقيب طارق جميل محروس من قوات الأمن المركزي الذي استشهد في مداهمة لوكر بؤرة إجرامية خطرة في محافظة أسيوط.

ولقى 6 عناصر إجرامية مصرعهم واستشهد ضابط شرطة فى مداهمه لوكر إجرامى بأسيوط.

وأسفرت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط عن رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد التى تعمل فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة "مطلوب ضبطهم فى قضايا قتل عمد – شروع فى قتل – سلاح " ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد").

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – الأمن المركزى) تمت مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها.

حيث أسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية، واستشهاد (نقيب/ طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزي").

وضبطت قوات الأمن كمية ضخمة من المضبوطات تضمنت (2 قنبلة يدوية - 2 رشاش جرينوف - بندقية قناصة - رشاش - 12 بندقية آلية - 6 بنادق خرطوش - 4 طبنجات - 2 فرد محلى - 52 خزينة مختلفة الأنواع - 11 شريط رشاش جرينوف – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 12 كيلوجراما لمخدر الحشيش - كيلوجرام لمخدر الأفيون – 300 كيلوجرام من مخدر البانجو - 61 ألف قرص مخدر - مبالغ مالية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الشهيد النقيب طارق جميل محروس

الشهيد النقيب طارق جميل محروس

الشهيد النقيب طارق جميل محروس

الشهيد النقيب طارق جميل محروس

الشهيد النقيب طارق جميل محروس

الشهيد النقيب طارق جميل محروس