الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعشرة لاعبين.. طنطا يهزم النجوم 2-1 في دوري المحترفين

مباراة طنطا والنجوم
مباراة طنطا والنجوم

استعاد فريق طنطا نغمة الانتصارات ونجح بعشرة لاعبين في تحويل تأخره أمام النجوم بهدف إلى الفوز 2-1 في المباراة التي أقيمت بملعب طنطا في الأسبوع الثامن لمسابقة  دوري المحترفين وأدارها الحكم محمد عبد الحافظ ليرتفع رصيد طنطا إلى 11 نقطة ويتوقف رصيد النجوم عند 6 نقاط.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم النجوم في الدقيقة 24 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء نتيجة دفع ساهر زيادة لأحمد أشرف داخل منطقة الجزاء تصدى لها أحمد أيمن وسدد الكرة على يمين الحارس وتعادل طنطا في الدقيقة 36 عندما مرر الحسيني سمير كرة عرضية مرت من الجميع وذهبت إلى أسامة النجار الذي مررها أمام المرمى وتابعها كريم أسامة مسجلا هدف التعادل وقام بخلع الفانلة فحصل على الانذار الثاني وخرج مطرودا.

لم يؤثر النقص العددي على الرغبة الهجومية للاعبي طنطا الذين هاجموا في بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 52 تسلم محمد عاطف كرة طولية وسط قلبي الدفاع ودخل منطقة الجزاء وسدد الكرة داخل المرمى لحظة خروج الحارس وليد توفيق لملاقاته مسجلا الهدف الثاني لطنطا.

في الدقيقة 65 أجرى عمرو أنور المدير الفنى لفريق طنطا تغييرين بنزول شيكا وإبراهيم جمال بدلا من نانا أنتوي وأحمد السيد ولعب كمال محمود بدلا من أحمد أشرف في النجوم .

في الدقيقة 69 دفع عمرو أنور بفارس طارق بدلا من أسامة النجار وبمرور الوقت تراجع لاعبو طنطا للدفاع بعد أن نال الاجهاد منهم نتيجة النقص العددي لكنهم نجحوا في إساد هجمات النجوم .

في الدقيقة 77 قطع حسون محمد الكرة في منتصف الملعب ولعب هات وخد مع محمد عاطف وانفرد حسون بالحارس وليد توفيق الذي أنقذ الموقف .

في الدقيقة 87 دفع عمرو أنور بشريف مجدي بدلا من محمد عاطف لتأمين الجانب الدفاعي واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لتنتهي المباراة بفوز طنطا 2-1 .

دوري المحترفين طنطا النجوم عمرو أنور محمد عاطف

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